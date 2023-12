Mihkelson USAs: toetus Ukrainale peab kestma kuni võiduni

Mihkelsoni sõnul on USA senaatorite ja esindajatekoja liikmete arvamus oluline, sest ainult Kongress saab teha Ukraina jätkuva toetamise rahastamise otsuseid.

Eesti, nagu ka Läti ja Leedu, on ühed aktiivsemad Ukraina toetajad, kes panustavad palju ka enda kaitsesse. «Kinnitame kohtumistel enda pühendumust nii heade suhete hoidmisele ja arendamisele USAga, liitlaskohustuste jätkuvale täitmisele kui ka Ukraina edasisele toetamisele. Muu hulgas kutsume kasutama Ukraina toetuseks Venemaa arestitud varasid,» ütles Mihkelson ja lisas, et Ukraina vajab toetust nii kaua, kuni on sõja võitnud.