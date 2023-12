Ligi 980 ajateenijat lõpetas sõduri baaskursuse

«Täna te seisate siin, et anda meie ja oma lähedaste ees sõdurivanne. Nende sõnade tähtsus tuleb eriti hästi välja, kui me mõtleme sellele, et 105 aastat tagasi meie esivanemad relv käes kaitsesid Eesti vabadust ja kui me mõtleme sellele, mis toimub meie ümber praegu. Võibolla peame ühel päeval oma esivanemate kombel täpselt samamoodi olema valmis kaitsma oma riiki, kodu ja lähedasi välise ohu eest,» ütles 1. jalaväebrigaadi staabiülem kolonelleitnant Mart Sirel.