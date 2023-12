Seeder: valitsuskoalitsioon pani presidendi patiseisu

Seeder ütles, et tegelikult olid olemas võimalused võtta eelarve vastu täiesti seaduslikul teel. «Kahetsusväärselt koalitsioonisaadikud ega istungi juhatajad Lauri Hussar (Eesti 200) ja Toomas Kivimägi (Reformierakond) seda ei teinud,» nentis Seeder. «Kõik valitsuskoalitsiooni poliitikud on mitu nädalat põhjendanud vajadust võtta seadusi vastu usaldushääletusega, tuues üheks põhjuseks erakordse obstruktsiooni ja paljud muudatusettepanekud, mis tavakorras menetledes võtavad ebamõistlikult palju aega. Teine argument oli, et nende eelnõude vastu võtmata jätmine takistab valitsusel oma poliitika elluviimist ja on seotud järgmise aasta riigieelarve eelnõuga, mida on vaja riigielu korraldamiseks.»