Jürgen Ligi: riigikogu võtab riigipea tagasisaadetud seaduse ilmselt muutmata kujul vastu

«Selline on minu prognoos, ametlikult ei ole midagi otsustatud,» ütles Ligi Postimehele ja märkis, et tõenäoliselt arutab rahanduskomisjon seda teemat algaval nädalal. «Suurde saali see seadus sellel nädalal kindlasti ei jõua,» lausus endine rahandusminister Jürgen Ligi.