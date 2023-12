GALERII ⟩ Balti riikide presidendid kohtusid Tallinna gümnaasiumiõpilastega

«Neile, kes püüavad meid tirida pessimismisohu ja nõuavad rohkem analüüsi, ütleksin, et seni oleme olnud igati tõhusad. Meie tegevus Ukraina abistamisel on kõigis valdkondades olnud edukas. Ukraina on hästi toimiv sõltumatu riik, kes on läbi viimas vajalikke reforme, kontrollib suurt osa oma territooriumist ja on täis otsustavust ka ülejäänud osa sellest tagasi saada. Meie tegevust Ukraina suunal tuleb jätkata ja veelgi tõhustada,» ütles Karis.