Kui näiteks automaksu vastu erinevate meetmete kasutamine on igati arusaadav, siis riigikogu töö ummistamine selleks, et jätta riigieelarve vastu võtmata ning kutsuda esile erakorralised valimised, on juba põhiseadusliku korra ohustamine, tõdes intervjuus Kuku raadiole õiguskantsler Ülle Madise.