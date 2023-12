Pirital toimunud hukkunuga põlengu põhjuseks olid küünlad või sigaretid

Päästeamet juhib tähelepanu küünlaohutusele, sest pühade aeg on mõistagi küünalde põletamise aeg. «Tuletame meelde, et põlevaid küünlaid ei tohi jätta järelevalveta, süttiva aluse peale või laste ja lemmikloomadega ühte tuppa. Viimasel juhul võivad need kergesti ümber kukkuda ning kui ümbruses peaks olema kergesti süttivaid materjale, nagu näiteks kardinad või ajalehed, siis need võivad kiiresti tuld võtta,» kirjutab päästeamet.

«Samuti võib tulekahju alguse saada siseruumides suitsetamisest. Suitsetamiseks on soovitatav minna õue ning mitte jääda ukse või naabrite akna ette, vaid minna kaugemale akendest ja ustest allatuult piisavale kaugusele.»



Lisaks tuletab päästeamet meelde, et kodus peab olema laes töökorras suitsuandur ning on kurb tõdeda, et suitsuandur on Eestis kohustuslik olnud juba 2009. aastast, kuid ikka ja jälle tuleb ette sündmusi, kus päästemeeskonnad ei kohta kodudes seda vajalikku elupäästjad. «Lisaks küünlaajale on pühade aeg ka märkamise aeg. Märka oma vanemaid, vanavanemaid, naabreid, lähedasi ja aita neil koju suitsuandur muretseda ja paigaldada. Elu päästab tulekahju käest ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur,» lisatakse saadetud teates.



Sellel aastal on tulekahjudes hukkunud juba 34 inimest.