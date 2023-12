Eesti kandideerib ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks

«Et maailma muuta, peame alustama iseendast ja oma riigist. Lisaks praegustele katsumustele on Eesti valmis reageerima uutele ohtudele nagu kliimamuutused ja tehnoloogiaga seotud väljakutsed, millel on otsene puutumus inimõigustega. Rahvas, kes oma ajalookogemuse tõttu teab, mida tähendab tegutseda võõrvõimu surve all, annab endast parima, et seista vabaduse, inimväärikuse ja inimõiguste eest,» ütles president Karis.