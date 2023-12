Kuidas käivad asjad Poola ja Ukraina riigipiiril, mille blokeerimisega on tekitanud kahe maa vahel pingeid Poola veoautojuhid, on siiamaani mõistatuseks riigikogu endisele liikmele Ants Ermile, kes on abiühenduse Toeta Ukrainat juhina ületanud seda tänavu vähemalt kümme korda.