Lauri: Helme küsis endale väljapääsu olukorrast, mille tema ja kamraadid endale ise on tekitanud

«Kompromiss on olukord, kus ummikseisu lahendamiseks annavad vastaspooled mõlemad järgi või saavad midagi vastu. Kompromiss on võimalik, kui asjaosalised tunnevad, et nemad saavad või kaotavad samapalju kui teine osapool. Ehk võti on tasakaalus, mida asjaosalised ise tunnevad. Kusjuures ei saa olla nii, et üks võidab/kaotab midagi, mida ta oleks niikuinii, ilma leppeta saavutanud,» sõnas Lauri.