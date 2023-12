Tallinna volikogu võttis vastu 2024. aasta linnaeelarve

Silla sõnul on üleüldise hinnatõusu tingimustes Tallinn juba kolmandat aastat järjest leidnud võimalused, kuidas vältida lasteaia kohatasu tõstmist ja hoida see 71 euro juures. «Samuti aitame täiendavalt majanduslikult raskes olukorras olevaid eakaid ning tõstame puudega lapse toetuse määra seniselt 125 eurolt 150 eurole,» lausus Sild.

Lisaks toonitas volikogu esimees, et värskelt vastu võetud eelarvega toetatakse liikuvusega seotud murekohtade lahendamist. Näiteks hakkavad aastaringselt sõitma ööbussid ning jätkatakse jalgrattateede arendamisega. «Mul on hea meel, et julge katsetamine ööbusside ja jalgrattaradadega on jõudnud väärtuslike tulemuseni ning Tallinn muutub järk-järgult paremini ligipääsetavaks linnaks,» ütles ta.