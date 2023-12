Tallinna ööbussid hakkavad sõitma ka Nõmmele ja Viimsisse

Abilinnapea Vladimir Svet (Keskerakond) kinnitas, et alates jaanuarist saab ööbussiteenus pealinna ühistranspordivõrgu püsivaks osaks, lisanduvad täiendavad suunad ning väiksemal määral korrigeeritakse seniseid liine. «Kevadest sügiseni kestnud pilootprojekt näitas, et sellise teenuse järele on nõudlus olemas. Järgmisel aastal laieneb teenus ka Nõmmele ja Viimsisse, mis seni olid katmata ja kust me saime palju tagasisidet sooviga tuua ööbussid ka neile,» selgitas Svet.