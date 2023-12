Eesti suurima puithoone ehitus algab järgmisel kuul

Loodusmaja kompleks hakkab koosnema kolmest hoonest: muuseumi-, doki- ja linnahoone. Nordeconi juhatuse liikme Tarmo Pohlaku sõnul saab ehitus olema ainulaadne kogemus, sest tegu on puitkarkassidega majadega, mis tuleb ehitada mere äärde. «Teatud eripära ehitustehnilises võtmes tingib hoonete paiknemine Tallinna lahe vahetus läheduses, muutes väljakutsuvaks maa-aluse süvendi ehitustööd savikas pinnases allpool merepinda,» märkis ta.

Loodusmaja suletud netopind on 24 660 ruutmeetrit. Tegemist on Eesti suurima avalikus kasutuses puithoonega. Praegu on suurim puithoone Tallinna Pelgulinna riigigümnaasium.