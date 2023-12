Jääpurikad ja libedus tõid mupole tööd, kuid mitte trahviraha

«Pole põhjust teha. Sest iga kord rikkumine või see olukord, mille pärast me kohale sõidame, kõrvaldatakse. Ohtlike jääpurikate puhul pole meil midagi trahvida. Mupo sõidab kohale, fikseerib olukorra ja palub kinnistu omanikul või haldajal asi korda teha. Üldjuhul tehaksegi, rikkumine on sellega lõppenud ning kedagi pole vaja trahvida,» selgitas mupo juhataja asetäitja Janek Lass.

Abilinnapea Tiit Terik (KE) lisas, et sageli on ka nii, et kui mupo märkab ohtu, siis piiratakse ohtlik koht lindiga ja teavitatakse omanikku. «Aga see lint ei vabasta omanikku kohustusest oht likvideerida. See on lihtsalt märguanne inimestele, et nad teaksid ohtlikust kohast eemale hoida,» ütles Terik. Ta rõhutas, et kui keegi lindi alt läbi poeb ja talle jääpurikas pähe kukub, siis on ikkagi omanik süüdi.