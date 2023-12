NULL VARJENDIT ⟩ Soome ja Eesti suhtuvad elanike elu kaitsmisse põhimõtteliselt erinevalt

Kui peaks juhtuma halvim ja sõda siia jõudma, on julgeolekuasutuses töötava Marko plaan selge: saadab pere Poola (sest Suwałki koridori sulgemise järel jääksid Baltimaad isolatsiooni), et nood vabasse maailma pääseksid, ning ise tagasi Eestit kaitsma.

«Kui Ukraina sõda algas, üritasime kriisivaru koguda, aga korteris on seda metsik teha,» tunnistas ta.

Nii on praegu lahendus põgenemiseks valmis pakitud kott, kuhu on varutud dokumendid, riided, söök, jook ja lihtsad ravimid 48 tunniks. Eestis perel pikka pidu poleks. Neid päris nüüdisaegseid ja töötavaid pommivarjendeid Eestis ei ole, niru seis on isegi avalike ja kortermajade varjumiskohtadega, mis kaitseksid küll mürsukildude, kuid mitte otsetabamuse eest.