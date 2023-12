Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 20,7 protsenti ja Reformierakonda 17,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Nädalaga ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud ning alates septembri algusest kiires muutumises olnud erakondade toetusreitingud on aasta lõpuks stabiliseerunud.

Liidrikohal on Isamaa, kelle edu EKRE ees on 5,3 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev Reformierakond jääb EKRE-st 3,4 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond, keda toetab 14,9 protsenti, SDE 10,7 protsenti ning Eesti 200, keda toetab 6,2 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 34,2 protsenti ning opositsioonierakondi 61,6 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul on Isamaa nelja nädala keskmised toetusnumbrid praeguseks mõned nädalad taandunud. «See tähendab, et viimastel kuudel toimunud tormilise kasvu tipp on selja taga. Erakonna eelmiste nädalate iganädalased reitingud on koos viimaste tulemustega olnud aga üpriski stabiilselt 26 protsendi kandis. See viitab, et Isamaa toetuse kahanemisel hetkel väga palju hoogu ei ole,» märkis ta.