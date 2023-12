OTSEPILT ⟩ Saadikute küsimustele vastavad Mart Võrklaev, Margus Tsahkna ja Riina Sikkut

Tsahkna vastab moraalse kompassi, rahvusvaheliste suhete ja Eesti riigikeele kohta.

Võrklaev vastab elektri varustuskindluse ja maksukoormuse kohta. «See, mis on viimase juba kuu aja jooksul Eesti inimestega ja Elektrilevi võrkudega toimunud, see kindlasti on kaugel normaalsusest. Ma arvan, et praegusel hetkel või selles maailmas, kus me elame, peab olema inimestel elekter kodus kättesaadav,» rääkis Võrklaev. «Ja see, et üks lumesadu tekitab meile nii palju peavalu, inimesed istuvad pimedas, elektrikatkestused on kümme korda päevas või hullem, pikemaajaliselt, nii-öelda püsivalt, pean tunnistama, et olen kõike seda ka ise kogenud ja see segab väga tugevalt normaalset elukorraldust,» nentis Võrklaev.

2. veebruaril kohtus Võrklaev Elektrilevi juhi Mihkel Härmaga, Eesti Energia juhi Andrus Durejkoga, kellelt ta palus ülevaadet. «Selle ülevaate ka sain. Tegelikult, Elektrilevi on pingutanud eeskätt madalpingeliinidega ja rikete arv on ajas oluliselt vähenenud ja madalpingeliinid on saanud ka korraliku õhu kaablisse ehk see juba vähendab rikete arvu, kui sinna midagi peale kukub. Põhilised probleemid on praegu seotud keskpingega, on seotud sellega, kus on need nii-öelda traadid. Liinikoridorid on hooldamata piisavas laiuses, puud kukuvad peale. Kui meil olid siin, võiks öelda, keerulised ilmastikuolud, aga tegelikult tavaline talv – lund ikka sajab ja puud võivad raskeks minna, nad langevad peale – ja siis lihtsalt liinid on puruks maas või põlevad. Inimestel elektrit ei ole ja niimoodi püsivalt üle Eesti,» selgitas Võrklaev.

Elektrilevil oli plaan 2023–2024 teha kogu liinivõrk puhtaks ja seda selle piiranguvööndi laiuses. «Nad ütlevad, et nad ei ole sellega päris täpselt või plaani kohaselt hakkama saanud seetõttu, et ka hinnad on üles läinud ja pole piisavalt tegelikult tööjõudu võtta. Aga nende kindel plaan on see, et neid protsesse tuleb kiirendada. Nad on neid praegu kiirendanud, minu palve neile oli seda samuti teha,» rääkis Võrklaev.

Sikkut vastab Jaanus Karilaiu küsimusele tervishoiu olukorra ning Varro Vooglaiu küsimusele ülearuste koroonavaktsiinide tarnete ja nendega kaasneva kulu kohta.