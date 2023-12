Vaenukõne seadusega liigutakse edasi uuel aastal. Urmas Reinsalu: selle eelnõu kõige õigem koht on prügikastis

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Eduard Odinets (SDE) sedastas, et komisjon on praeguseks vaadanud kõiki nimetatud eelnõu puudutavaid riigikogu fraktsioonide ja liikmete muudatusettepanekuid ja need ka läbi hääletanud. «Ükski muudatusettepanek ei leidnud komisjoni toetust,» nentis ta.