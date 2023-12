Politsei otsib Narvas kadunud 14-aastast Raminit

Lähedased andsid politseile teada, et 14-aastane Ramin ei ole mitu ööd kodus ööbinud. Poisil on telefon kaasas ning viimati suhtles ta 27. detsembril enda vanematega, ent koju ei ole senini naasnud.

Politsei on suhelnud poisi lähedastega ja kontrollinud erinevaid võimalikke viibimiskohti. Poiss on ka varasemalt kodust ära läinud ja sõprade juures ööbinud, kuid hiljem ise koju läinud. Ta võib liikuda Narva linnas.

Ramin on umbes 170 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja lühikeste tumedate juustega. Seljas on must jope, jalas mustad Nike spordipüksid ja valge-mustaga tossud. Peas võib olla hall müts.