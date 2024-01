INTERVJUU ⟩ Õiguskantsler: meie süsteemis pole kohane valimislubadusi üldse anda

Mulle on jäänud mulje, et teie vaade riigikogus toimuvale on suhteliselt sarnane vabariigi presidendi omaga: 1) riigikogu enda asi on olukord lahendada; 2) valimistel on võitjad ja võitjad peavad saama valitseda ning neid ei saa töötõkestusega kukutada; 3) kõiki seadusi ei saa aga usaldusega sidumise abil vastu võtta.

Paari asja tahaks täpsustada. Eestis on kokkuleppedemokraatia. Valija peaks hääletama eelkõige erakonna maailmavaate järgi, millele lisanduvad teatud aated ja huvid. Kui moodustatakse koalitsioon, siis see ei tähenda, et kõik kiiruga koalitsioonilepingusse kirjutatud punktid tuleb muutmata kujul ellu viia. Vähemalt põhiseaduse raames ei tohiks see seda tähendada.

Eesti süsteemis ei ole nii, et võitja võtab kõik ja kaotaja ei saa midagi. Mina ei nõustu, et koalitsioonil on õigus seaduseelnõud riigikogust teerulliga läbi ajada. Riigikogu liikmetel on kohustus eelnõusid parandada, ebaõiglust mahendada, mõjud klaariks saada. See kohustus on ka valitsust toetavatel liikmetel.