Madle Lippus: sotsid ei kavatse Tallinna võimukoalitsiooni lõhkuda

Seevastu sotsid ei ole Eesti 200 ettepanekust vaimustuses. Madle Lippus ütles Postimehele, et hetkel on SDE-l Tallinnas Keskerakonnaga toimiv koalitsioon ning sotsidele on oluline 2024. aasta eelarvega seotud eesmärkide täitmine. Muu hulgas on kavas ehitada uusi lasteaedu ning trammiliine. «See on meie jaoks äärmiselt oluline,» toonitas Lippus.