Solman: Keskerakonnast lahkujate siirdumine SDE-sse on üllatav

«Ühest küljest on loogiline Tanel Kiige meeskonna liitumine sotsidega, on see ju tema varasem koduerakond. Teisest küljest mindi ühtäkki riigikogus enda poolt kirutud Reformierakonna võimupüramiidi tsementeerima. Lahkumine Kesekerakonnast, kus venemeelsusega flirtivat Yana Toomi keegi koduerakonnas korrale ei kutsu, on mõistetav. Samas läksid sisuliselt ausad inimesed nüüd hoopis Kaja Kallase maksutõuse ja valetamist toetama,» märkis Solman.

Tema sõnul on Reformierakonna eestvedamiselhaavatud Eesti riigi jätkusuutlikkust, ettevõtluse kui perede kindlustunnet suisa järjepanu, mis jätkub alanud aastal uue hooga. «Selle kõigega ühes paadis edasi sõudmine ei saa neile just normaalne olema,» ütles Solman Keskerakonnast lahkunud poliitikutest rääkides.

Solmani sõnul põgenevad eestlastest tipp-poliitikud Mihhail Kõlvarti juhitavast Keskerakonnast ning jääb mulje jääb, et Tallinna linnapea ei püüagi lahkujaid tagasi hoida. «Sündimas on esimene Eesti vene erakond. Kõlvart riskib isegi Keskerakonna ainuvõimu kinnistava võimupüramiidi lagunemisega Tallinnas, mida opositsioonierakonnad on aastaid tulutult lõhkuda proovinud. Viimati takistasidki sel vajalikul asjal juhtumast just Kõlvartiga koalitsiooni läinud sotsid. Sellele eelnevalt Rohelised Züleixa Izmailova juhtimisel,» märkis Solman.

Tema hinnangul oleks juba ammu aus Keskerakonna ülekaal Tallinnas asendada laiapõhjalise koalitsiooniga nagu see on enamustes kohalikes omavalitsustes. «Eesti pealinn tuleb eestlastele tagasi anda. Isamaa on selleks valmis,» ütles Solman, lisades, et võita oleks Eesti kindel julgeolek ja tasakaalustatud areng.

«Isamaa kutsub Jevgeni Ossinovskit järele mõtlema, kas on ikka õige asi Keskerakonna võimupüramiidi lagunemisele kätt ette panna, mida eile temalt kuulsime. Justkui plaani ometi kord Tallinnas Keskerakonna ainuvõimust lahti saada, millest Raimond Kaljulaid päev varem rääkis, pole olemas olnudki. Kui nüüd Ossinovski soovil seda ei juhtu, jätkub sotside kätega Kallase võimupüramiidi tsementeerimine Toompeal koos Kõlvarti valitsemise kindlustamisega Tallinnas,» ütles Solman.

Tema sõnul jätkub ka eestikeelsele õppele ülemineku ähmastumine, keelenõuete ehk keelseaduse mittetäitmine. «Vastuseis valimisõiguse äravõtmisele mittekodanikelt kohalike omavalitsuste ja presidendi valimistel meie julgeoleku tagamiseks paistab saama veelgi suurema jõuõla. On arusaamatu, mis roll peale Kallase ja Kõlvarti võimule lükkamise jääb üldse päeva lõpuks pihku sotsiaaldemokraatidele,» lisas Solman.