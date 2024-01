Alates külma sõja lõpust on üritatud relva- ja kaitsetööstust toppida kuhugi laua alla, umbes nagu pornotööstust – et see on midagi häbiväärset ja halba.

Alates külma sõja lõpust on üritatud relva- ja kaitsetööstust toppida kuhugi laua alla, umbes nagu pornotööstust – et see on midagi häbiväärset ja halba. Nüüd on ka Eesti olnud selline nügija, et hei, mürske ja muud on päriselt vaja. Me ka ELAKi poolt saatsime [Euroopa Komisjoni presidendile] Ursula von der Leyenile kirja, kus ütlesime, et võtke end palun kokku – ühtne kaitsealane tootmine on ülioluline ning tuleb häbistatud seisusest tuua aupaiste kätte.

Rohepööre ei kõlanud kordagi.

Oleme ELis rohepööret juba piisavalt kaua ellu viinud, et näha, kus tuleb ehk mõõdukamaks võtta. See tähendab ka osa asjade edasi lükkamist. Näiteks kestlikkuse aruanne, mis on tekitanud väga palju furoori ka Eestis. Keegi ei kahtle selles, et keskkonnaeesmärgid on õiged, aga nüüd sätitakse neid samme nii, et me ei halvendaks ettevõtete konkurentsivõimet ja bürokraatiat oleks vähem. Majanduse konkurentsivõime parandamine on see, mis lisaks laienemisele 2024. aastat defineerib.