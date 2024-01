Isamaa jätkab ka uuel aastal reitingutabeli kindla liidrina

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,3 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 19,7 protsenti ja Reformierakonda 17,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 15 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 10,9 protsendiga ning Eesti 200 kuue protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 34,3 protsenti ning opositsioonierakondi 61 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul algab uus aasta erakondade toetusmaastikul rahulikult ja võrreldes eelmise aasta viimaste tulemustega midagi oluliselt muutunud ei ole.

«Isamaa ja Reformierakonna toetused on olnud stabiilsed ning sama võib üldiselt öelda ka Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 toetusnumbrite kohta. Ainus märgatav trend hetkel on EKRE reitingus, mis on alates novembri keskpaigast liikunud vaiksel sammul allapoole,» rääkis Mölder.

Üldise jõudude tasakaalu muutuse taustal, mida on viimastel kuudel näha olnud, on Mölderi sõnul välja joonistunud ka mõned tähelepanuväärsed erinevused valimisringkondade lõikes, mida oli märgata ka varem, kuid mis on praegu veel selgemalt esile tulnud.

«Poliitilised eelistused linnas ja maal, keskustes ja äärealadel on vägagi erinevad. Näiteks Tallinna pigem venekeelsetes valimisringkondades ja Ida-Virumaal püsib Keskerakond poliitilises konkurentsis, kuid mujal Eestis on nende positsioon oluliselt halvem,» rääkis Mölder.

Ka Reformierakonna kandepind Tallinnas ja Tallinna ümbruses ning Tartus on suurem kui mujal ning nad pole poliitilisest konkurentsist nii suurel määral välja langenud.

«Seevastu aga Pärnumaal, Järva ja Viljandimaal ning Võru-, Valga- ja Põlvamaal domineerivad koos Isamaa ja EKRE. Nende mõlema toetus kokku nendes piirkondades ulatub 60 protsendini ja kõrgemalegi,» ütles Mölder.

Ta lisas, et praegu on maapiirkonnad konservatiivsed ning see paistab eriti selgelt välja. «Linnakeskne poliitikakujundamine Toompeal, näiteks kavandatav automaks, saab seda lõhet aga ainult suurendada,» ütles Mölder.