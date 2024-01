Tsahkna sõnul on Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ning välisminister Dmõtro Kuleba visiit Eestissse ajaloolise tähtsusega. «Mul on hea meel tervitada meie lähedasi partnereid Tallinnas. Eesti on Ukraina suurimate toetajate seas, peame oma vankumatut toetust jätkama kuni Ukraina võiduni,» lisas Tsahkna.