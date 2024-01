Jaak Valge ja Andres Aule jäid Eesti NSV lipu heiskamise eest karistuseta

Tõendatud on, et ENSV lipu heiskas Andres Aule. Samas leiab kohus, et ka tema käitumises puudub kuriteo koosseis. Andres Aule on kohtule selgitanud, et tema eesmärk seda aktsiooni toime pannes ei olnud rikkuda avalikku korda, vaid juhtida tähelepanu, et Tallinna südalinnas avalikus ruumis on välja pandud Juhan Smuuli bareljeef ja see võib häirida neid inimesi või nende järeltulijaid, kelle küüditamisel 1949. aastal Juhan Smuul operatiivgrupi liikmena osales. Samuti võib see häirida ka kõiki teisi represseerituid. Kohus peab selliseid Andres Aule selgitusi eluliselt usutavaks ning leiab, et tema käitumises puudub väärteo subjektiivne koosseis. Politseis hoiul olev lipp tagastatakse kohtuotsuse jõustumisel Andres Aulele.