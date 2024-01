Ettevõtjatega kohtunud Urmas Reinsalu: Eesti majandus vajab maksurahu

«Ettevõtjatelt saadud tagasisidest on ilmne, et valitsuse viimase üheksa kuu jooksul langetatud otsused nii maksude, aktsiiside kui ka erinevate tasude tõstmisel tekitavad ettevõtjates ebakindlust tuleviku osas ning ei vasta Eesti majanduse huvidele. Jätkuvas majanduslanguses oodatakse riigi poliitiliselt juhtkonnalt ennekõike maksurahu kehtestamist ja stabiilsuse pakkumist,» ütles pärast kohtumist Reinsalu.

Ta rõhutas, et valitsus peab viivitamata langetama majanduse elavdamise ning Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmise otsused, sealjuures võtma vastu negatiivse lisaeelarve, kus kärbitakse otsustavalt valitsemiskulusid. Negatiivne majandusprognoos tähendab, et 2024. aasta maksulaekumised ei jõua riigieelarves prognoositud tasemeni ning need vajavad kiiret korrigeerimist. Tegu on ka ühe punktiga eelmisel nädalal Isamaa poolt valitsuse poole teele pandud majanduse toetamise tööplaanist.