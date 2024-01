Kaja Kallas: Vene kodanike valimisõigust ei saa peatada põhiseadust muutmata

Peaminister Kaja Kallas rääkis riigikogu infotunnis, et valimisõiguse äravõtmine Venemaa ja Valgevene kodanikelt on viibinud seetõttu, et koalitsiooni algne eesmärk oli peatada valimisõigus ilma põhiseadust muutmata.

Kallas lausus, et justiitsministri ettepanek oli, et valimisõiguse võiks peatada nii, nagu seda on tehtud vangide puhul. «See tähendab, et kuni Ukrainas käib täiemahuline sõda, ei saa agressorriigi kodanikud siin hääletada.»

Peaminister selgitas, et selle lahenduse vastu on olnud väga häälekalt president ja selle vastu on ka õiguskantsler. «Nad mõlemad on öelnud, et sellist lahendust president kindlasti välja ei kuuluta ja nad kindlasti lähevad riigikohtusse, kuna see ei ole põhiseaduspärane.»

Kallas rääkis, et kaolitsioon soovis leida võimaluse valimisõiguse peatamiseks ilma põhiseadust muutma seetõttu, et siis jõuaks seda teha veel enne 2025. aasta kohalike omavalitsuste valimisi. Ta ütles, et kuna aga president ja õiguskantsler on seisukohal, et ilma põhiseadust muutmata ei ole see võimalik, siis teeb justiitsministeerium nüüd uue analüüsi, kuidas teha seda põhiseadust muutes.

«Võib-olla tõepoolest siin riigikogus on sellele ülekaalukas toetus ja põhiseadust teatavasti me saame muuta kas väga suure häälteenamusega või siis kahes järjestikuses koosseisus. Nii et see on see, millega praegu justiitsminister edasi tegeleb.»