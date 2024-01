Maa-amet takistab Kakumäe kaitseala loomist, linnavalitsus pöördus abi saamiseks regionaalministri poole

Kakumäe tee 47 kinnistu on osa piirkonnas enne detailplaneeringu realiseerimist laiunud niitude ja metsade kompleksist, mistõttu toimib see roheala refuugiumina piirkonna elustikule. Looduse taastamine on üks uutest olulistest üle-euroopalistest ja riiklikest eesmärkidest. Olles liitunud Euroopa rohelise linna kokkuleppega on Tallinna linn võtnud sellega ka endale looduse taastamise kohustuse ja eriti aktiivselt toimub selline tegevus Pääsküla raba kaitsealal ja Paljassaare hoiualal.