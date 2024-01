Kallas ütles, et justiitsministri esialgne ettepanek oli peatada kohalikel valimistel Vene ja Valgevene kodanike valimisõigus nii, nagu seda on tehtud vangide puhul. «See tähendab, et kuni Ukrainas käib täiemahuline sõda, ei saa agressorriigi kodanikud siin hääletada.» Selle lahenduse vastu on olnud aga häälekalt president ja ka õiguskantsler. «Nad mõlemad on öelnud, et sellist lahendust president kindlasti välja ei kuuluta ja nad kindlasti lähevad riigikohtusse, kuna see ei ole põhiseaduspärane.»