«Arusaamatu kisklev veiderdamine võimuparteide vahel on antud küsimuses käinud ligi pool aastat. See on puhtalt juhtimislikult terve mõistuse vastane,» märgib Reinsalu. «Konkreetses juhtumis toob otsustamatus kaasa suure ja asjatu ühiskondliku ebakindluse kasvu. Otsustamatusega ehitatakse ühiskondlikku vastasseisu, selle asemel et keskenduda kesksetele probleemidele seoses majanduse ja julgeolekuga.»