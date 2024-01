Nädala vastaja ⟩ Heli Jürgenson: laulupeod liidavad meid ühte

Noori tuleb õpetada, nad on väga avatud. Neil on selge pilk.

See osa on üks tükike minu muusikutööst 30-aastase tegevuse pildil. Püüan anda iga päev oma parima, sest armastan oma lauljaid.

Ma pole sellele mõelnud, puudub see tunnetus. Mu praegune elu on mulle väga kallis. Ja ma mõistan, et see on ajalik. Kõik, mis tundub mulle oluline, tuleb teha kohe ja iga päev.