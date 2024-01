LEITUD ⟩ Politsei otsib Tallinnas kadunud 96-aastast Viiat

Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja andis teada, et Viia leiti üles. «Kuna naine võis minna bussi peale, edastas politsei Viia isikukirjelduse ka Tallinna Linnatranspordile. Äsja teataski üks bussijuht, et nägi Viiale sarnanevat naist Lasnamäe bussipeatuses. Patrull suundus kohe infot kontrollima ja tuvastas, et tegu on kadunud Viiaga,» kirjutas PPA pressiesindaja Leana Loide.