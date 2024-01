TELEHOMMIK ⟩ Laagri kooli õpetaja: streik on ametiühingute tegemata töö tulemus

«Mina otsustasin, et mina ei streigi. Siin on erinevad põhjused,» märkis ta.

«Ühest küljest pole mul selge, mis on streigi lõppeesmärk. Algul oli jutt, et eesmärk on palga tõstmine, siis kollektiivlepingu sõlmimine, siis õpetajate töökoormus,» selgitas Karutoom.

Tema hinnangul on praegune seis ametiühingute tegemata töö. «Selles kõiges oleks pidanud kokku leppima juba varem. See on ametiühingute tegemata töö, mida me peame õpetajatega helpima,» nentis Karutoom.