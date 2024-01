Kovalenko-Kõlvart: presidendi vastuvõtu kutse puudumine ei ole suur probleem

President Karis otsustas tänavu kutsuda vabariigi aastapäeva vastuvõtule vaid osa riigikogu liikmetest ning see on tekitanud paljudes rahvasaadikutes nördimust. Kuid on ka neid, kes presidendi otsust mõistavad.

«Presidendil on kaalutlusruum ja õigus panna paika külaliste nimekiri oma vastuvõtule. Riigikogu liikmed on rahva esindajad, kuid samal ajal on nad ka rahva teenrid,» leiab Kovalenko-Kõlvart.

«Eesti iseseisvusele pühendatud presidendi vastuvõtt on oluline sündmus, kuid parlamendiliikme töös ei ole see kindlasti tähtsam kui riigikogu istung, mida saadikud vahel teatud (peaasjalikult mõjuvatel) põhjustel vahele jätavad,» nentis ta.

Tema sõnul ei ole ühiskonnale arusaadav kasu ka nendest istungitest, mis on pühendatud obstruktsioonile ning mille poliitiline mõju ja kultuur on küsitavad. «Seetõttu olen kindel, et riigikogu liikme vastuvõtukutse puudumine ei ole suurem probleem, kui on päev parlamendis, mille kasu ühiskonnale on äärmiselt küsitav. Aga selliseid päevi tuleb riigikogu liikme töös paraku ette rohkem kui korra aastas. Kui president otsustas sellisel viisil osutada riigikogu efektiivsusele, siis tuleks seda kuulda võtta, mitte kritiseerida,» leidis Kovalenko-Kõlvart.

«Tegelikult ei juhtuks midagi ka siis, kui sel aastal ei kutsutaks vastuvõtule ühtegi riigikogu saadikut. Siis ei tekiks riigikogus endas arutelusid ja vaidlusi, kes on ja kes pole rohkem vääriline,» selgitas ta.

Tema sõnul saaks sellisel juhul riigikogu liikmete asemel kutsuda 101 väärikat inimest, kelle panust ühiskonna arengusse määrab mitte amet ja staatus, vaid igapäevane töö. «Võimalik, et selline sõnum oleks ka palju selgem ja tugevam, eriti praegusel raskel ajal.»

Presidendi kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeldt on öelnud Postimehe toimetusele selgituseks, et otsuse tingis ruumikitsikus – riigipea soovis, et iseseisvuspäeva vastuvõtul mahuksid kõik külalised Estonia teatrimaja saali ning keegi neist ei peaks kontserti kõrvalruumis ekraanilt vaatama.