Halduskohus kohustas Tartu vanglat lahendama raamatu saatmiseks esitatud taotlus uuesti. Kohus leidis, et saadetise vanglast väljasaatmiseks õiguslikke takistusi ei ole. Selle üle, kas saadetis on adressaadi vanglas kinnipeetavale lubatud või keelatud ese, on pädev otsustama see vangla, kus viibib saadetise adressaat.