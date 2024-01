Tallinn ja Viimsi vald rahastavad ühiselt ööbussi

Abilinnapea Vladimir Svet märkis, et Tallinn jätkab kindlasti koostöö arendamist naaberomavalitsustega, kuna nii saame tagada toimivaid ühendusi, millest võidavad kõik. «On selge, et naabervaldade ja pealinna vaheline ühistranspordiliiklus on oluline ning peame pingutama, et meie ühendused oleks veelgi paremad. Viimsi vallaga oleme pikalt koostööd teinud, mille tulemusel sõidab Viimsi keskusesse bussiliin nr 1, alates jaanuarist lisandus ka ööbuss nr 95,» lausus Svet.