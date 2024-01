Kallase sõnul on neljapäeval ees valitsuse istung ja kabinetinõupidamine, kus õpetajate streigi teema on taas laual, selle järel kohtub ta Eesti Haridustöötajate Liiduga (EHL). «Me peame arutama õpetajatega seonduvat seni, kuni jõuame streigi küsimuses kompromissini,» märkis Kallas.

Ta tõdes, et kuigi streigi peakoormus langeb sellele nädalale, on kindlasti ka neid õpetajaid, kes kokkuleppe puudumisel jätkavad tööseisakut, ning on oht, et see võib kohati kesta väga kaua.