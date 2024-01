Riik eraldas 1,2 miljonit eurot Estonia õnnetuse uurimise jätkamiseks

Sellest eelarvest õnnetuse põhjaliku uurimise lõpuleviimiseks aga valitsuse teatel ei piisa. Täiendavat rahastust on vaja, et jätkata esialgse hindamise projektiga ja lõpetada projekt lõpparuande välja andmisega kujul, et on selge laeva uppumise ja uute vigastuste põhjused. 1,2-miljonilisest eelarvest rahastatakse suuremate töödena nii vöörkonstruktsiooni kui laeva uppumise digitaalset mudeldamist.