Sergei Männik ütleb, et kuna metropoliidi kantselei sai uudisest teada alles täna hommikul, siis ei oska ta veel öelda, mis edasi saab. «Meile saadetud dokument on kolm lehekülge. Saate isegi aru, et seda tuleb kõigepealt analüüsida. Aga mingit paanikat ega segadust ei ole. On selge, et see on väga ebameeldiv olukord,» ütles Männik. «Ma kordan, veel ööpäevagi pole möödas sellest, kui saime selle otsuse, ja loomulikult ei ole seda teemat varem arutatud,» lisas ta.