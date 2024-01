Iga kool streigib natuke omamoodi

Pärnu Sütevaka gümnaasiumi direktor Andres Laanemets rääkis, et neljapäeval streikis neil ainult neli õpetajat ning sel nädalal on õpilastel olnud iga päev erinev tunniplaan. «Esmaspäeval, kui streikijaid oli kõige rohkem, piirdus mõnes klassis õppetöö paari-kolme tunniga,» märkis ta.

Lasnamäe gümnaasiumi direktor Oksana Joganson ütles, et neil jätkub statsionaarne õpe, sest streigiga liitus väga vähe õpetajaid. «Meil on kõik koolis praegu, töötame tavalise tunniplaani järgi. Mõni streigib, aga umbes 90 protsenti või isegi rohkem õpetajatest on koolis.»

Pae gümnaasiumis streikis neljapäeval vaid kaks õpetajat. Direktor Izabella Riitsaar kinnitas, et tavaline õppetöö on taastunud: «Absoluutselt.»

Läänemere gümnaasiumi direktori Deniss Presnetsovi sõnul streikis nende koolis neljapäeval kümme inimest. «Neid asendavad olemasolevad õpetajad,» märkis Presnetsov, kelle sõnul jätkavad streikijad kindlasti nädala lõpuni.

Lastele otsitakse tegevust

Tallinna Südalinna kooli direktor Veiko Rohunurm ütles, et neljapäevast on paljud lapsed juba koolis. «Meil osa õpetajaid ütles, et nemad enam ei streigi. Täpset numbrit ei tea, aga neid on tasapisi juurde tulnud. Päris pooled lapsed koolis ei ole, aga need tunnid, kus on õpetajad olemas, proovime ära teha,» rääkis koolijuht.

Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumi direktor Sergei Teplov ütles, et nende koolis jätkavad mitmed õpetajad streigiga nädala lõpuni. Streigijuht ei ole veel direktorile teada andnud, kui paljud õpetajad täpselt streigivad, kuid õpilastele on erakorraline tunniplaan, alternatiivsed tegevused ja projektiõpe.

Nõmme gümnaasiumi direktori Riho Uulma kinnitusel ei streigi neil neljapäevast alates enam ükski õpetaja, seega on tavapärane õppetöö taastunud.

Õpetajad nõuavad streigiga 1803 euro suuruse alampalga tõstmist vähemalt 1836 euroni. Valitsus on öelnud, et üldhariduskoolide õpetajate palk peaks 2027. aastaks jõudma 120 protsendini Eesti keskmisest – tänavu oleks see summa 1950 eurot. Samasugust summat taotleb streigiga ideaalis ka haridustöötajate liit.