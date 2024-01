Kui palju maksab Eestis inimelu? Kohus peab raskelt haige naise elupäästvat ravimit liiga kalliks

Tsüstilist fibroosi põdev Maarja Teder (vasakul) pöördus halduskohtusse, et kohustada tervisekassat eluks vajalike ravimite eest tasuma. Paremal vandeadvokaat Jaanika Reilik-Bakhoff. Esiplaanil paremalt tervisekassa õigus- ja teabehalduse osakonna juhataja Ergo Pallo ning ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe.

Kuigi rasket haigust põdev naine on siiani saanud esialgse õiguskaitse abil elupäästvaid ravimeid tervisekassa toel, siis reedel otsustas Tallinna halduskohus, et tervisekassale on ravimite eest maksmise jätkamine liiga kallis. Naine kaebab otsuse edasi.