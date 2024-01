Vabatahtlikud päästjad saavad mitusada komplekti kaitseriietust

«Vabatahtlike päästjate arv päästevõrgustikus aina kasvab ja koos sellega ka vajadus varustuse järele. Kaitseriietuse komplekte said kõik vabatahtlikud komandod vastavalt meeskonna suurusele,» selgitas päästeameti vabatahtlike koordinaator Margus Möldri. Komplektis on tulekustutusriided, kiivrisukk ja tuletõrjekiiver, tuletõrje- ja päästekindad ning päästja saapad. Ühe komplekti maksumus on veidi üle 1500 euro.