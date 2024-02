FOTOD ⟩ Jüri Ratas võeti Isamaa liikmeks

«Olen Isamaa Tallinna piirkonna juhatusele tänulik usalduse eest. Soovin rakendada oma teadmised ja kogemuse, et pakkuda alternatiivi tänase valitsuse saamatule poliitikale. Isamaa on oma sõnade ja tegudega tõestanud, et suudab seda pakkuda. Lisaks julgeolekuküsimuste eest seismisele pean lähiaja väljakutsetest väga oluliseks positiivset ja ettevõtlust toetavat poliitikat, et Eesti majandus hakkaks tõusma ja töötuse kasv õnnestuks ümber pöörata,» sõnas Ratas.