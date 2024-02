Isamaa tahab kohustada valitsust automaksu tagasi võtma

Kolmapäevasel riigikogu istungil annab Reinsalu Isamaa fraktsiooni nimel üle ka otsuse eelnõu, mis kohustab valitsust automaksu kehtestamisest loobuma.

«Olukorras, kus viimase aasta jooksul on valitsus oma poliitikatega tõstnud peaaegu kõiki riiklike makse ja tasusid, ajanud sellega tagant inflatsiooni ning süvendanud majanduslangust, on uue koormise kehtestamine Eesti inimestele ja ettevõtetele kuritegelik. Riigikogule esitatud automaksu eelnõu on oma olemuselt maksuebard, mille ainsaks eesmärgiks on korjata ühiskonnast kokku sadu miljoneid eurosid maksuraha, seda Eesti inimeste ja eriti lastega perede toimetulekut halvendades. Iga uue esitatud versiooniga on automaks läinud keerulisemaks ja enam koormavaks, kusjuures maksu kehtestamise tegelikke mõjusid pole suudetud, tegelikult proovitudki hinnata, sest ainsaks eesmärgiks on seatud kindla rahasumma kokku saamine,» ütles Isamaa esimees.

Reinsalu osundas, et rahandusminister ja ministeeriumi ametnikud ei olnud automaksu eelnõust rääkides suutelised välja tooma andmeid, kui palju Eesti inimesi kasutab autot oma vältimatute igapäevatoimingute ajamiseks, kuigi statistikaamet on loetud aastad tagasi vastavasisulise analüüsi teinud. Seal toodi välja, et isikliku auto omamine on kasvutrendis just keskmisest väiksema sissetulekuga inimeste hulgas.

«Inimeste jaoks on isiklik auto sundvalik, sest selleta ei ole võimalik käia tööl, poes ega viia lapsi kooli või huviringi. Nendesamade inimeste toimetulek on juba valitsuse otsuste tõttu enim kannatanud, kuid mõistmise ja maksu kehtestamise ära jätmise asemel peavad nad kuulama üleolevat suhtumist, et kui jakstakse autot omada, jakstakse ka automaksu maksta. Rõhutan üle, et Eesti ei vaja automaksu ning riigikogu peab vastavasisulise selge signaali ka valitsusele andma,» ütles Reinsalu.

Isamaa korraldab neljapäeval 11.30 Stenbocki maja ees ka välkpiketi, andmaks valitsusele selget sõnumit «Ei automaksule!».