Ministeerium kärbib eesti gümnaasiumi tiibu Ida-Virumaal

Ettevõtja Kert Kärbo, kes kolis kaheksa aasta eest, pärast tütre sündi Tallinnast tagasi kodukanti Ida-Virumaal, oli veel mõni aeg tagasi kindel, et saadab sügisel esimesse klassi mineva poja Kiviõli eestikeelsesse keskkooli, kuid nüüd ootab teda enda sõnul kaks kehva valikut.

Üks võimalus on panna laps lagunevasse, hallitavate seintega Lüganuse kooli, kus senistel andmetel alustaks ta septembris haridusteed ainsana. Teine võimalus on panna poeg Kiviõli I keskkooli, mille eelkoolis käivast 52 õpilasest on vaid umbes neljandik eesti peredest.