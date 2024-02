Budanovi sõnul võib hävitajaid F-16 Ukraina taevas näha ilmselt kevadel

«Mis puudutab hävitajaid F-16, siis see probleem on lahendatud. Ma arvan, et kõik teavad seda. Ramsteinis ilmnes uusi üksikasju, kuid need on seotud tehniliste probleemidega ehk üleviimine, infrastruktuuri valmisolek, valmisolek neid õhusõidukeid teenindada, õhusõidukite ettevalmistamine, lennuväli ja lennupersonal,» rääkis Budanov meediakanalile ICTV antud kommentaaris.