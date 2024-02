MTÜ Hoiame Loodust juht Mati Sepp käis Võrumaal Nursipalu harjutusvälja juures RMK raietööde tagajärgi tunnistamas ja möönis: «Kui Hiiumaal jõudis Õngu raba juhtum kriminaaluurimiseni («Hiiumaa raiekäki suhtes algatati kriminaalmenetlus», PM 16.06.2023 – toim), lubas RMK, et lööb endal korra majja, aga kurvastusega pean nentima, et korralagedus pole kuhugi kadunud.» Nursipalus on see lühikese aja sees kolmas jama: mullu talvel alustas RMK laialdast raiet, ootamata ära mürapuhvriks tarviliku metsa määramise, sügisel algatas keskkonnaamet väärteomenetluse tormimurru likvideerimisel segikeeratud pinnase tõttu.