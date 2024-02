FOTOD ⟩ Algas riigireetmises süüdistatava Aivo Petersoni kohtuprotsess

Kaitsepolitsei toonane peadirektor Arnold Sinisalu on Postimehele selgitanud, et ei vasta tõele väide, et kaitsepolitsei ootas Petersoni kinnipidamisega ära, kuni valimised on läbi, et temast ei saaks oma pooldajate jaoks nii-öelda märtrit. «Selle taga olid teised menetluslikud aspektid, miks Peterson just sel ajal kinni peeti. Teda ei peetud kinni ju üksi, vaid mitu inimest korraga. Seal olid natuke muud põhjused, ma tõmbaks valimiste teema siit maha,» ütles Sinisalu.