Tallinna abilinnapea umbusaldamine kukkus öösel kell pool kolm läbi

«Me ei korista lund kõikidelt kõnniteedelt. Me ei ole seda kordagi öelnud, et me kavatseme seda kõikidelt kõnniteedelt koristada Ja selle juurde me jääme, et me ei korista lund ära kõikidelt kõnniteedelt. Me liigume sinnapoole ja tahame arvestataval määral juba elloleval talvel teha,» ütles Pere ühele küsimusele vastates.